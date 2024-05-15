غالانت يرفض الحكم العسكري في غزة

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الى أن "أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة".

وطالب غالانت في مؤتمر صحفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "إعلان أن إسرائيل لن تسيطر مدنيا على قطاع غزة، ونهاية عمليتنا العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم التالي للحرب".

وأكّد على أنّ "جهوده لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب لم تجد استجابة من قبل حكومة نتنياهو، طالبت بإيجاد بديل لسلطة حماس ولم يستجب لطلبي ومعنى ذلك حكم عسكري في قطاع غزة وهو ما أرفضه".

واعتبر أنّه، "ينبغي علينا القضاء على القدرات المدنية لحماس، ويجب العمل على إيجاد بدائل مدنية لحماس شريطة ألا تكون عدائية لنا".

وتابع، "بعد اندلاع الحرب دعمت خطة لتكوين إدارة فلسطينية جديدة لا صلة لها بحماس لكنني لم أجد استجابة من الحكومة".

ولفت الى "أننا نستعين بالولايات المتحدة في حربنا الحالية ونقوم بتسوية خلافاتنا في الغرف المغلقة".