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لِسد فجوة كلفة النازحين... ياسين: لبنان بِحاجة لِـ3,6 مليار سنويًا!

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أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، "انعكاس جلسة مجلس النواب للتوافق والاجماع الوطني حول ضرورة حلّ ملف النازحين، والمناقشات سارت باتجاه تنظيم إقامتهم في لبنان، وأشار إلى الجهود المميّزة التي يبذلها الأمن العام في هذا المجال.
وأشار في حديث لِـ"صوت لبنان" إلى، أنّ "الحلّ سيأخذ سنوات طويلة، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ومع الجانب السوري".
ودعا ياسين إلى، "ضروة تصنيف النازحين واتخاذ القرارات وفق هذا التصنيف، ورأى أنّ الكلام عن رشوة المليار غير منطقي، لأن المساعدات في الأساس قد انخفضت ولا سيما أنّ الفجوة المالية هي نحو 75 %، وأشار إلى التخفيضات التي تمّت في مجال الصرف الصحي من 36 مليون إلى 4 مليون يورو سنويًا، وبالتالي لبنان أمام كارثة بيئية في المخيمات".

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