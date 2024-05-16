رئيس بلدية صيدا د. بديع زار جمعية المقاصد-صيدا والتقى رئيسها فايز البزري والبحث تناول تعزيز التعاون المشترك

قام رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع يرافقه عضوا صندوق التكافل البلدي السيدان حسن ناصر ورغيد البابا بزيارة مقر جمعية خريجي المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية الأستاذ فايز البزري بحضور الأعضاء في المجلس الإداري السادة: بلال كيلّو، محمود الصباغ، عماد بعاصيري، والسيدة سندس زيدان.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف المواضيع ذات الاهتمام الصيداوي المشترك، ولاسيما ما تقوم به البلدية من متابعة لقضايا تنظيمية في المدينة، واهتمامها بملف النفايات، وغيرها من الملفات الحيوية.

د بديع نوه بالتعاون المشترك بين الجمعية والبلدية، ولا سيما مبادرة الجمعية التكافلية التربوية تجاه أبناء شرطة البلدية.

وقد أعرب رئيس جمعية المقاصد خلال الاجتماع عن استعداده لتقديم أي دعم تستطيع الجمعية تقديمه لبلدية صيدا، لما يعود بالفائدة على مصلحة المدينة.

وفي نهاية اللقاء شكر الرئيس البزري باسمه وباسم أعضاء المجلس الإداري لرئيس البلدية د.بديع على زيارته.