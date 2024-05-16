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كارثة وشيكة في مخيّمات النّازحين!

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أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى انعكاس جلسة مجلس النواب "للتوافق والاجماع الوطني حول ضرورة حلّ ملف النازحين، والمناقشات سارت باتجاه تنظيم إقامتهم في لبنان"، لافتاً إلى "الجهود المميّزة التي يبذلها الأمن العام في هذا المجال".
وأضاف ياسين، عبر "صوت لبنان"، أنّ "الحلّ سيتطلّب سنوات طويلة، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ومع الجانب السوري"، ودعا إلى "ضرورة تصنيف النازحين واتخاذ القرارات وفق هذا التصنيف".
كما رأى أنّ "الكلام عن رشوة المليار غير منطقي، لأن المساعدات في الأساس قد انخفضت، ولا سيما أنّ الفجوة المالية هي نحو 75 في المئة". وأشار إلى التخفيضات التي تمّت في مجال الصرف الصحي من 36 مليون إلى 4 مليون يورو سنويًا، وبالتالي لبنان أمام كارثة بيئية في المخيمات".

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