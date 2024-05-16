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لبنان

مطلوبٌ بجرائم انتحال صفة... هل من وقع ضحية اعماله؟

صيدا اون لاين

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: "تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبه به بجرم انتحال صفة".
واضاف البلاغ، "وتطلب مِمَّن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه، أو تحديد مكان تواجده، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على أحد الرقمين: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديه من معلومات. علماً أنّ كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون".

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