بمسيّراته الإنقضاضية... الحزب يستهدف ضباط وجنود إسرائيليين
صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأضاف البيان، "ورداً على الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا".
وتابع، "شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 17-5-2024 هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح".