بمسيّراته الإنقضاضية... الحزب يستهدف ضباط وجنود إسرائيليين

صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وأضاف البيان، "ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا".

وتابع، "شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‏17-5-2024 هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح".