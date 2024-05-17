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بمسيّراته الإنقضاضية... الحزب يستهدف ضباط وجنود إسرائيليين

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صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة".
وأضاف البيان، "ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا".
وتابع، "شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‏17-5-2024 هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح".

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