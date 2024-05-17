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قتله بالقرب من المسجد قبل صلاة الجمعة على خلفية "ركن سيارة" وفرع المعلومات تلقي القبض عليه في منطقة الاولي

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تمكنت عناصر من فرع  المعلومات وبناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من القاء القبض على المدعو شكيب . ب ، في منطقة الاولي وذلك بعد فراره من منطقة البياضة قضاء صور  بعدما  أطلق النار من كلاشينكوف ضبط في سيارته على المدعو عبد الرضا . ف فأرداه  بالقرب من مسجد في منطقة البياضة قبل صلاة الجمعة وذلك بعدما تلاسن معه على خلفية ركن السيارة .حيث تم توقيفه واودع القضاء المختص لاجراء المقتضى .

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