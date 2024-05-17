قتله بالقرب من المسجد قبل صلاة الجمعة على خلفية "ركن سيارة" وفرع المعلومات تلقي القبض عليه في منطقة الاولي
تمكنت عناصر من فرع المعلومات وبناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من القاء القبض على المدعو شكيب . ب ، في منطقة الاولي وذلك بعد فراره من منطقة البياضة قضاء صور بعدما أطلق النار من كلاشينكوف ضبط في سيارته على المدعو عبد الرضا . ف فأرداه بالقرب من مسجد في منطقة البياضة قبل صلاة الجمعة وذلك بعدما تلاسن معه على خلفية ركن السيارة .حيث تم توقيفه واودع القضاء المختص لاجراء المقتضى .