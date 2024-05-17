معلّمة "جنّ جنونها" على تلميذتها... فوقعت "الكارثة" في زغرتا! (صورة)

تعرّضت طالبة تبلغ من العمر 12 عاماً لإعتداء "وحشي" من قبل معلّمتها داخل مدرسة بدره في زغرتا.

وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "المعلّمة (س.د) أقدمت على ضرب الطالبة (ل.ش) وهي من سكان منطقة القبة, حيث أقدمت على شدّها من شعرها, وضرب رأسها بالحائط داخل الصف".

الأضرار الجسدية بدت ملحوظة، ووفق المعلومات, "أدّى اعتداء المعلّمة إلى نزيف في أنف الطفلة, إضافة إلى إصابتها بنوبة وجع رأس حادة".

وأشارت إلى أنّ "الطالبة دخلت إلى أحد مستشفيات المنطقة, وخضعت لصورة شعاعية, ولبعض الفحوصات, فيما حالتها مستقّرة حتى الساعة".

إلا أن الضرّر الأكبر فسُجّل على الصعيد النفسي، بحسب المعلومات, "إذ إنّ حالة الطفلة النفسية تأزّمت جراء الإعتداء التي تعرّضت إليه, فبدا في ذلك الإعتداء الوحشي أنّ المعلّمة جنّ جنونها مع عمدها لضرب رأس الطفلة بالحائط أكثر من مرّة".

وقد أثارت الحادثة البلبلة في المنطقة, تبعها إعلان عن دعوة للتضامن مع الطفلة أمام مدرسة بدره بزغرتا في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين المقبل, للإعتراض على الحادثة وإنزال أشد العقوبات بحق المعلّمة.