وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية توّجت أبطال محافظة الجنوب في "البطولة المدرسية 2024" برعاية مازن قبيسي

برعاية وحضور رئيس وحدة الانشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور مازن قبيسي، أقيم في قاعة الأستاذ محمد عبد النبي في المدرسة اللبنانية الكويتية الرسمية في صيدا حفل تتويج أبطال محافظة الجنوب ضمن البطولة المدرسية 2024 بإشراف منسقة الأنشطة الرياضية والكشفية في الجنوب السيدة خديجة شعلان .

وحضر الحفل: رئيس المنطقة التربوية في الجنوب الأستاذ احمد صالح، رئيسة دائرة التربية في الجنوب السيدة أماني شعبان، مسؤول الإمتحانات في الجنوب الأستاذ ديب فتوني، رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي الأستاذ حسين جواد، رئيس تجمع صيدا الرياضي الشعبي السيد نادر البركة، رئيس نادي الشباب الرياضي السيد أحمد عيد، ولفيف من مديري وأساتذة ومدربي ثانويات ومدارس الجنوب الرسمية والخاصة المشاركة في البطولة ، وفريق الحكام.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني وترحيب من عريفة الحفل حنان علوش، ثم كانت كلمة للسيدة خديجة شعلان توجهت فيها بتحية ترحيب وتقدير وشكر لجميع المدارس المشاركة على جهودهم الجبارة في زمن التحديات والأزمات . وقالت :"مما لا شك فيه ان الأزمات التي نعيشها تولد الخوف والقلق لكنها تؤدي أيضاً الى الشعور بالإنتماء الى المجتمع والتركيز على مزيد من الإبتكار والإبداع . فرغم كل الظروف والأحداث التي مررنا ونمر بها لم نستسلم أبداً ولم نرضخ للأزمات، بل صمدنا وأصرينا على الإستمرار والنجاح لإنجاز البطولة المدرسية . فشكرا على دعمكم وتعاونكم وتفاعلكم القيّم والفعال ".

وألقى راعي الحفل الدكتور مازن قبيسي كلمة قال فيها :" بالأمس كنا نكرم في الشمال مجموعة من الطلاب والطالبات الذين حصلوا على المراكز الأولى في البطولة المدرسية على مستوى محافظة الشمال وحصلوا أيضاً على عدد من الكؤوس والميداليات على مستوى لبنان . واليوم نجتمع لنكرم ثلة من الطلاب الذين توجوا في المراكز الأولى وبعضهم أيضاً أحرز مراكز أولى على مستوى لبنان".

وأضاف:" لكن الفرق بين الجنوب والنبطية ، وبين بقية المحافظات ان هؤلاء الطلاب واساتذتهم ومدرائهم وأهلهم لم يكونوا في بيئة سليمة وانما كانوا في بيئة حرب ومواجهة ، ودفعوا ضريبة ليس فقط عن الجنوب والنبطية وليس فقط عن لبنان ، بل اعتقد يدفعون ضريبة عن العرب وعن الإنسانية ، لأن ما يجري في جنوب لبنان هو نموذج لما يمكن ان يحدث في بقية دول العالم اذا استمرت آلة الدمار والقتل والتهجير الإسرائيلية . فكل طالب وكل أستاذ وكل مدير مدرسة شارك في أي نشاط هو بالفعل مقاوم ".

وتابع :" لذلك أعتقد أنه ، لا كأس ولا ميدالية يمكن ان تفيه حقه لكن على مستوانا نحن كوزارة تربية ، هذا ما نحن قادرون أن نقدمه وان شاء الله في المرحلة المقبلة نستطيع أن نقدم اكثر . واعتقد أن الأنشطة بالمستوى الذي تقام فيه ، نحن وصلنا قبل "كورونا" والأزمة الاقتصادية الى ما يقارب 85 الف تلميذ يشارك في النشاط المدرسي وانشطة كشافة ومرشدات التربية الوطنية. وبعد الأزمة تراجع العدد ، لكن حالياً تخطينا الأربعين ألف تلميذ ، وعدد كبير جداً من المباريات كانت تقام ، ونتمكن الى حد ما من تأمين التمويل لها على مستوى لبنان، حيث لدينا ما يقارب الـ 4000 مباراة علينا ان نؤمن لها ملاعبها وحكامها وبيئتها السليمة" .

وقال :" نشد على أيديكم جميعاً ، ونحيّي جهودكم جميعاً ويدنا بيد المدارس الرسمية والخاصة حتى نطور للمرحلة المقبلة . ومعالي الوزير والمدير العام والمدراء في الوزارة لا يقصروا ، وكذلك رؤساء المناطق التربوية يتابعون بشكل حثيث ، وكلنا بهذا الجو يجب ان نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض لنكمل هذه المسيرة".

بعد ذلك جرى تكريم الحكام وأساتذة الرياضة في المدارس المشاركة وتتويج أبطال محافظة الجنوب في البطولة المدرسية على الشكل التالي :

* كرة قدم صالات :

ذكور ٢٠٠٦ : الأول: القلعة ، الثاني : مدرسة أمجاد .

اناث ٢٠٠٦: الأول: مدرسة قدموس، الثاني : ثانوية الصرفند الرسمية.

ذكور ٢٠٠٩: الأول: ثانوية الإيمان ، الثاني : ثانوية شمران .

اناث ٢٠٠٩ : الأول: مدرسة الصرفند الثانية الرسمية ، الثاني : ثانوية السفير- الغازية .

* كرة يد:

ذكور ٢٠٠٦ : الأول : ثانوية منارة جبل عامل، الثاني : ثانوية المقاصد الإسلامية.

اناث ٢٠٠٦: الأول: ثانوية جبل عامل، الثاني : مدرسة الصرفند الرسمية.

ذكور ٢٠٠٩: الأول: ثانوية منارة جبل عامل، الثاني: مدرسة الصرفند الرسمية.

اناث ٢٠٠٩ : الأول: ثانوية منارة جبل عامل، الثاني : مدرسة الصرفند الرسمية

*كرة قدم :

ذكور ٢٠٠٦ : الأول: امجاد، الثاني : مدارس المهدي الغازية .

اناث ٢٠٠٦: الأول: ثانوية منارة جبل عامل ، الثاني : ثانوية السفير- الغازية .

ذكور ٢٠٠٩: الأول: مدارس المهدي صور، الثاني : ثانوية مصطفى شمران.

* كرة سلة :

ذكور ٢٠٠٦: الأول: ثانوية راهبات مار يوسف الظهور ، الثاني : ثانوية حسام الدين الحريري .

اناث ٢٠٠٦: الأول: ثانوية رفيق الحريري، الثاني: ثانوية المقاصد .

ذكور ٢٠٠٩: الأول: ثانوية راهبات مار يوسف الظهور ، الثاني : ثانوية حسام الدين الحريري.

اناث ٢٠٠٩ :" الأول: ثانوية اجيال المستقبل – صور، الثاني : ثانوية المستقبل - الغازية .

* ميني فوتبول- قضاء صيدا :

ذكور : الأول : ثانوية السفير –الغازية ، الثاني : مدرسة الفنون الانجيلية الوطنية –صيدا.

إناث: الأول : ثانوية منارة جبل عامل، الثاني : ثانوية السفير- الغازية .

* ميني فوتبول - قضاء صور:

ذكور: الأول : مدرسة قدموس، الثاني: ثانوية الأفق العالمية .

* كرة طائرة:

ذكور ٢٠٠٦ : الأول: ثانوية السيدة للراهبات المخلصيات-عبرا ، الثاني : ثانوية راهبات مار يوسف الظهور-صيدا .

اناث ٢٠٠٦: الأول: سمارت كولدج ، الثاني : ثانوية منارة جبل عامل .

ذكور ٢٠٠٩: الأول: مدرسة الصرفند الثانية الرسمية ، الثاني: ثانوية السفير- الغازية .

اناث ٢٠٠٩ : الأول: سمارت كولدج، الثاني : مدرسة الصرفند الثانية الرسمية.

كما جرى تقديم كأس لأفضل حارس في فئة الذكور ٢٠٠٩ . وكأس أفضل اخلاق رياضية وكأس المدرسة المميزة وكأس افضل لاعب ٢٠٠٦ بكرة الطائرة . وتتويج الفائزين بألعاب القوى - أطفال .

وتخلل الحفل رقصة من طالبات مدرسة صيدا اللبنانية الكويتية الرسمية وعرض في الجمباز من طلاب مدرسة الغسانية الرسمية.