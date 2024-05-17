4 اختلافات بين حساسية الأنف ونزلة البرد أو الإنفلونزا.. فما هي؟

تعتبر حساسية الأنف هي رد فعل للجهاز المناعي لدى المصاب بالحساسية تجاه بعض المواد (كاللقاح، أو العث، أو الفطريات، أو بعض الأطعمة، وغيرها)، والتي بطبيعة الحال لا تؤثر في الأشخاص الطبيعيين.

حساسية الأنف هي التهاب للأغشية المبطنة للأنف، وتحدث عند تنفس أو استنشاق إحدى المواد التي يتحسس منها المصاب (مهيجات).

وتبدأ مجموعة من أعراض حساسية الانف بالظهور خلال دقائق من التعرض لهذه المواد، ويمكن أن تؤثر في النوم، والقدرة على العمل، والتركيز في المدرسة.

وتعرف حساسية الأنف أيضًا باسم "حمى القش" لكن ليس بالضرورة أن يكون المهيج الأساسي للتحسس هو القش.

وهناك فرق بين حساسية الأنف ونزلة البرد أو الإنفلونزا، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن ابرزها ما يلي :

_ تستمر حساسية الأنف طوال فترة التعرض للمهيج، أما البرد أو الإنفلونزا فتستمر لمدة ٣- ٧ أيام.

_ حساسية الأنف لا تسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة بعكس البرد أو الإنفلونزا.

_ الإفرازات الأنفية من حساسية الأنف رقيقة ومائية، في حين نزول رشح من الأنف في حالة الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا يمكن أن يكون أكثر سمكًا.

_ وتتسبب حساسية الأنف الحكة (ومعظمها من العينين، أو الأنف، أو الفم، أو الحلق، أو الجلد)، وهو عرض ليس شائع مع نزلات البرد أو الإنفلونزا.