متخصص يكشف تفاصيل المتحور الجديد FLiRT سريع الانتشار بالصيف

انتشر في الآونة الأخيرة متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم FLiRT ، وهو فيروس تنفسي سريع الانتشار والعدوى.

واكد الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وعلى الرغم من ذلك فلا داعي للقلق، فهناك العديد من الفيروسات التنفسية التي انتشرت بقوة، وفي كل فترة ومع تغيير درجة حرارة المناخ يظهر متحور جديد.

وأشار الدكتور ايمن سالم إلي أن متحور FLiRT الجديد، صعب السيطرة عليه بسبب انه شديد الانتشار وسريع العدوى، وعلى الرغم من تشابه اعراضه مع فيروس كورونا الا انه الاعراض ثقيلة نوعا ما على كبار السن والأطفال، والتي تشمل ارتفاع في درجات الحرارة والصداع والاعياء العام والسعال والرشح.

وأوضح أن سرعة انتشار متحور FLiRT الجديد، يتطلب ان نتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية، منها عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة بإستمرار عند الخروج، والحفاظ على النظافة الشخصية.

واستطرد د. أيمن سالم حديثه انه يجب ان نقوي جهاز المناعة بالغذاء السليم والصحي، وممارسة الرياضة بإستمرار و الحفاظ على النوم فيما لا يقل عن 8 ساعات متواصلة ليلاً.

واكد أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة السابق أنه يجب أيضا أخذ لقاح كورونا، على الرغم من أنه يعطي حماية جزئية وليست كلية الا انه مهم للغاية في الوقاية، لافتا الي انه يجب أيضا الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم اعراض هذا المتحور.

وأوضح سالم أنه يجب بمجرد ظهور الأعراض التوجه الي الطبيب المختص حتى يتم التأكد من الإصابة ووصف العلاج ويفضل أن نعزل انفسنا عن المحيطين في نطاق الأسرة وخارج الأسرة أيضا.