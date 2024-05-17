"كان يخطط لتنفيذ هجمات"... اسرائيل تتبنى عملية مجدل عنجر!

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، أن "جيش الدفاع يقضي على قائد كبير في تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان والذي كان يعمل بتعاون مع حماس ضد اسرائيل".

وتابع، "هاجم جيش الدفاع وقضى في وقت سابق اليوم في منطقة مجدل عنجر على العنصر المدعو شرحبيل علي السيد القيادي في تنظيم الجماعة الاسلامية والذي كان يعمل على تنفيذ اعتداءات عديدة ضد إسرائيل بتعاون مع حماس في لبنان".

واكد ادرعي، ان "المدعو شرحبيل كان يعمل عن تنظيم الجماعة الاسلامية انطلاقًا من لبنان للاعتداء على إسرائيل خاصة في القطاع الشرقي في الفترة الأخيرة حيث تعتبر عملية تصفيته ضربة ملموسة لقدرات التنظيم".

وختم: "وجاء استهداف شرحبيل لضرب قدرات التنظيم لتنفيذ هجمات وشيكة ضد إسرائيل كان يخطط لها في الفترة الأخيرة على الحدود الشمالية".