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حزب الله واصل تنظيم لقاءات سياسية حوارية في صيدا والجوار حول الأوضاع الراهنة

صيدا اون لاين

نظم فرع العلاقات في قطاع صيدا في حزب الله سلسلة لقاءات سياسية حوارية موسعة مع عدد من الأكاديميين  والمسؤولين في صيدا وبلدات الجوار حيث حاضر كل من معاون مسؤول وحدة العلاقات العربية الاستاذ عباس قدوح في مدينة صيدا وفي بلدة رومين ، الباحث السياسي د.بلال اللقيس في بلدتي إركي وعنقون ، ود.ياسر غندور في بلدة زيتا. 
وقدم جميعهم عرضًا وافيًا حول كافة المستجدات السياسية محليا وإقليميا ودوليا، خصوصا ما يتعلق بالعدوان على غزة والتسويات الاقليمية وانعكاسها على الوضعين اللبناني والفلسطيني بحضور عدد كبير من الفعاليات الاجتماعية والاختيارية والأهلية.
وأشرف على تنظيم تلك اللقاءات مسؤول فرع العلاقات في قطاع صيدا الحاج يوسف سلمان.

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