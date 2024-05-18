توقيف مطلوب للقضاء خلال كمين لقوى الأمن

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة، التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب ثلاث ملاحقات قضائيّة، وذلك في محلّة برج الشّمّالي، ويدعى:

ز.ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني)

بحقّه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات، بلاغ مذكّرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدّرات.

بتاريخ 6-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، من توقيفه، بعد تنفيذ كمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة.

تم تسليمه الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.