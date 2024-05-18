صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

توقيف مطلوب للقضاء خلال كمين لقوى الأمن

صيدا اون لاين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة، التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب ثلاث ملاحقات قضائيّة، وذلك في محلّة برج الشّمّالي، ويدعى:
ز.ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني)
بحقّه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات، بلاغ مذكّرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدّرات.
بتاريخ 6-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، من توقيفه، بعد تنفيذ كمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة.
تم تسليمه الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.

اقرأ أيضا

بالصور: إصلاحي فتح أحيا ذكرى يوم النكبة في المخيمات الفلسطينية في لبنان

مسؤول أميركي لـ"العربية": واشنطن تضغط على إسرائيل لعدم شن حرب شاملة في لبنان

حزب الله واصل تنظيم لقاءات سياسية حوارية في صيدا والجوار حول الأوضاع الراهنة

هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟

بفستان ملفت.. ابنة عاصى الحلاني تثير الجدل بجمالها

اجواء حارة ومغبرة.. اليكم احوال الطقس

تم نسخ الرابط