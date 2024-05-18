صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
"القسام" أعلنت قتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بعد استدراجهم وتفجير عبوّة بهم في رفح صوت الانفجار القويّ الذي سمع في صيدا والزهراني ناجم عن تفجير صاروخ من قبل الجيش عائلات الأسرى الإسرائيليين: لوقف الحرب فورًا وسنشوّش على جلسات الكنيست وسنبدأ حراكنا الاثنين بالفيديو: دُفن حيًّا وبقي 4 أيام في القبر غارتان إسرائيليتان على عيترون ومروحين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انفجار مسيّرة في مرغليوت استعدوا: الموجة الحارة وصلت لبنان... وهذا موعد ذروتها!

لبنان

بمحلّقة هجومية انقضاضية.. "الحزب" يوجّه ضربة لجنود العدو

صيدا اون لاين

أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم السبت، أنه استهدف تموضعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي.
وقال في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا بعد ظهر اليوم، تموضعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية".
كذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 3:25 من بعد الظهر، المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.
وقال إنه "حقق إصابة ‏مباشرة في المنظومات والتجهيزات التجسيية وتم تدميرها".‏

اقرأ أيضا

"القسام" أعلنت قتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بعد استدراجهم وتفجير عبوّة بهم في رفح

عائلات الأسرى الإسرائيليين: لوقف الحرب فورًا وسنشوّش على جلسات الكنيست وسنبدأ حراكنا الاثنين

المحليات الصناعية والعواقب الصحية والنفسية الخطيرة

بالفيديو والصور: حادث سير بين ثلاث سيارات على تقاطع ايليا في صيدا

أبو عبيدة: قيادة العدو تزج بجنودها بأزقة غزة ليعودوا في نعوش للبحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمدت قتلهم

بعد انتشال جثث 3 رهائن إسرائيليين... حماس تُعلق!

تم نسخ الرابط