بمحلّقة هجومية انقضاضية.. "الحزب" يوجّه ضربة لجنود العدو

أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم السبت، أنه استهدف تموضعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي.

وقال في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا بعد ظهر اليوم، تموضعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية".

كذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 3:25 من بعد الظهر، المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

وقال إنه "حقق إصابة ‏مباشرة في المنظومات والتجهيزات التجسيية وتم تدميرها".‏