بمحلّقة هجومية انقضاضية.. "الحزب" يوجّه ضربة لجنود العدو
أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم السبت، أنه استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي.
وقال في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا بعد ظهر اليوم، تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية".
كذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 3:25 من بعد الظهر، المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.
وقال إنه "حقق إصابة مباشرة في المنظومات والتجهيزات التجسيية وتم تدميرها".