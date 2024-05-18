استعدوا: الموجة الحارة وصلت لبنان... وهذا موعد ذروتها!

يتأثّر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ومن المتوقّع أن تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة, وسيترافق ذلك مع طبقات خفيفة من الغبار.

في هذا الإطار, أكّد رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت محمد كنج, لـ "ليبانون ديبايت", أن "الموجة الحارة وصلت اليوم السبت إلى لبنان, وستتحوّل الأجواء من طقس ربيعي معتدل إلى طقس ربيعي دافئ".



وأشار إلى أن "درجات الحرارة ستتخطى معدلاتها الموسمية اليوم السبت, لا سيّما في المناطق الساحلية والداخلية, وسيترافق ذلك مع طبقات خفيفة من الغبار".

ولفت إلى أن "طقس يوم غد الأحد, سيكون قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة", مشيراً إلى أن "درجات الحرارة سترتفع ولكن بشكل محدود لا سيّما في المناطق الداخلية والجبلية, إنّما المناطق الساحلية فستشهد إنخفاضاً محدوداً, مع استمرار لظهور الغبار في الأجواء".

وأشار إلى أن "الإرتفاع الأساسي في درجات الحرارة سنلمسه بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل, إذ من المتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية, وسيترافق ذلك مع إرتفاع بنسبة الرطوبة لا سيّما في المناطق الجبلية, والمناطق المتوسطة".

وخلُص كنج, إلى القول: "الخرائط تشير بأن لبنان لن يتعرّض لأي منخفض جوي حتى نهاية شهر أيار, إلا أن درجات الحرارة التي ستتخطّى معدلاتها الموسمية بدءاً من يوم الثلاثاء ستعاود الإنخفاض لتعود إلى معدلاتها الموسمية نهاية الأسبوع المقبل".