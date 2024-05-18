لإرتكابهما جرائم مختلفة... الجيش يوقف مواطنين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "بتاريخ 18 /5 /2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة العريضة – عكار منزل المواطن (ل.د.) وأوقفته، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق النار، فرض الخوات، السرقة والسطو المسلح، ولقيامه بسرقة أحد المراكز التجارية في جبيل بتاريخ 2 أيار 2023".

وأضاف البيان، "كما أوقفت دورية أخرى في بلدة العمارة – عكار المواطن (خ.ع.)، المطلوب لارتكابه جرائم إطلاق النار وإحراق منازل، وافتعال إشكالات ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا".

وتابع، "بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".