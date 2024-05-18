صيدا تحلّق على قمة كرة الطاولة اللبنانية بجناحي نادييها العريقين الأهلي والمعني وتقطف بطولة لبنان ذهباً وفضة

أعاد فريقا ناديي الأهلي والمعني لمدينة صيدا عهدها الذهبي بكرة الطاولة ونجحا في أن يحلّقا بها الى قمة بطولة لبنان للرجال ، الأول بطلاً والثاني وصيفاً، وليسطر الفريقان بذلك سابقة في تاريخ كرة الطاولة اللبنانية .

وتألق لاعبو الأهلي ( حامل اللقب ) والمعني ( مفاجأة البطولة بتأهله وصعوده من الدرجة الثانية ) في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على طاولات المون لاسال وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة متقاربة( ٣/٢) ، وذلك بعد فوز الأهلي على نادي الرياضي غزير (الوصيف للعام الماضي)، وفوز المعني على الأنترنيك في نصف النهائي .

رغم تواجههما في المباراة النهائية ، شكل هذا الفوز المستحق عن جدارة للناديين الصيداويين العريقين تاريخاً ومدربين ولاعبين ، تتويجاً لمسار طويل من الإنجازات التي سطرتها صيدا في سجل كرة الطاولة اللبنانية.

فالأهلي صيدا أثبت استحقاقه عن جدارة للإحتفاظ بلقب بطل لبنان بأداء متميز لأبطاله (أبطال لبنان لسنوات) : سعد نور الهبش ومحمد نور الهبش وحسن شبيب ، وبإشراف المدرب الميداني المخضرم محمد الهبش .

لكن المفارقة التي حملها صعود المعني الى الدرجة الأولى وتأهله لنهائي بطولة لبنان ، هي أن الداعم الأول للمعني هو نفسه رئيس ملف كرة الطاولة في الأهلي -صيدا رجل الأعمال الحاج محمد البقاعي الذي حرص ايضاً على دعم المعني بلاعبين من الأهلي نفسه ، فخاض رشيد البوبو ( بطل لبنان 11 مرة ) المباراة النهائية في صفوف المعني، ومن خارجه بضم داود شعيب ( من ألمانيا ) الى المعني ، الى جانب مشاركة حسن قعقور وتحت اشراف المدّرب محمد الرفاعي.

بالمحصلة ، أثبت هذا الفوز تألق الأهلي وروح التكافل والتضامن الرياضي الصيداوي والوفاء لتاريخ المدينة العريق بهذه اللعبة ، وكلاهما قاد الى هذا التربع الصيداوي على عرش كرة الطاولة اللبنانية ، وقطف ثمار الفوز ببطولة لبنان ذهباً وفضة !.

وجاءت نتائج الأهلي والمعني على الشكل التالي :

فوز نادي الأهلي فرق للرجال الذي يتألف من "سعد الهبش ، حسن شبيب ، محمد الهبش" في دوري المجموعات على نادي اللواء صيدا ( ٣-٠ )، وعلى فريق كفرشيما ( ٣-٠ ) وعلى فريق الفادي الاقدس ( ٣-٠) وعلى شاريته دار النور( ٣-٠) .

وفي دور نصف نهائي فاز الأهلي على فريق الانترانيك بنتيجة ( ٣-٠.)

وفي النهائي فاز الأهلي على زميله الصيداوي نادي المعني صيدا بنتيجة ( ٣-٢) : سعد الهبش على حسن قعقور ( ٣-٠ ) ، داوود شعيب على حسن شبيب ( ٣-١ )، محمد الهبش على رشيد البوبو ( ٣-٠)، داوود شعيب على سعد الهبش ( ٣-١) ، وحسن شبيب على حسن قعقور ( ٣-٠ ) .

و في ختام البطولة سلّم رئيس الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة السيد جورج كوبالي بحضور عضو الإتحاد الحاج ناجي حلاّل، كأس البطولة الى الأهلي تسلمه بإسم النادي الحاج محمد البقاعي ، والوصيف الى المعني والميداليات على اللاعبين .