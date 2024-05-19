الرياضي بيروت المتقدم على الحكمة 3 - 1 يشارف على الاحتفاظ ببطولة السلة

خطا الرياضي بيروت نحو الاحتفاظ بلقبه بطلا للبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بعدما تقدم غريمه التقليدي الحكمة بيروت 3 - 1 من سبع مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي، بفوزه عليه 90 - 78، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في قاعة النادي الرياضي غزير (الاشواط 22 - 28، 46 - 51، 67 65،

28 - 22، 51 - 46، 65 - 67، 90 - 78).

وامام الرياضي فرصة التتويج امام جمهوره، في حال فوزه في مباريات الدور النهائي، العاشرة الا ربعا مساء الاثنين 20 أيار في قاعة صائب سلام بالمنارة.