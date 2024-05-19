مجلس الحرب الإسرائيلي يواجه «الانهيار» «حماس» تعلن إعادة تموضع في القطاع...

كشفت مصادر في «مجلس الحرب» الإسرائيلي عن أن العلاقات بين أعضائه «تدهورت بشكل ملحوظ»، ما يهدد بانهياره، على خلفية عدم اتخاذ قرارات استراتيجية وتعثّر حل قضية الأسرى.

وهدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بالاستقالة من الحكومة إذا لم توافق على خطة لغزة ما بعد الحرب، بحلول 8 يونيو (حزيران).

وقال إن «أقلية صغيرة سيطرت على قرار إسرائيل وتقود البلاد إلى المجهول»، متهماً بعض السياسيين بالتفكير في مستقبلهم فقط. وكان وزراء هاجموا وزير الدفاع يوآف غالانت وطالبوا بإقالته بسبب خلافات حول موضوع «اليوم التالي» ورفض غالانت لفكرة الحكم العسكري للقطاع.

في الأثناء، قال رئيس حركة «حماس» في الخارج خالد مشعل إن الفصائل الفلسطينية «أعادت تموضعها» في جميع أنحاء غزة. وتزامن كلامه مع أمر الجيش الإسرائيلي سكان مناطق في شمال غزة بإخلائها فوراً، مهدداً بقصفها «بقوة»، علماً أن معارك ضارية تدور منذ أيام في مخيم جباليا.

إلى ذلك، أشار مفوض وكالة «الأونروا» إلى إجلاء ما يقرب من 800 ألف فلسطيني من رفح منذ أن شنت إسرائيل عمليتها في المدينة في 6 مايو (أيار).