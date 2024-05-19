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بالفيديو والصور: إنجاز باهر لثانوية القلعة - صيدا بفوزها بالمركز الأول في مسابقة زكي ناصيف للموسيقى العربية

صيدا اون لاين

حقّقت ثانويّة القلعة - صيدا إنجازًا باهرًا على صعيد لبنان، وذلك خلال مشاركتها في مسابقة زكي ناصيف للموسيقى العربية  "من كلّ مدرسة كورال"، تنظيم الجامعة الأميركيّة في بيروت - لبنان للعام ٢٠٢٤. فقد أحرز نادي الكورال في المدرسة بقيادة المدرّبة السّيّدة لارا قبلاوي المركز الأوّل على صعيد مدارس لبنان، إثر تأهّله لنهائيْات المباراة التي أُجريت عل مسرح الجامعة الأميركيّة في بيروت نهار السبت الواقع فيه ٢٠٢٤/٥/١٨، حيث تسلّمت مديرة الثّانويّة السيّدة منى عنتر، ترافقها السيّدة قبلاوي، جائزة المركز الأوّل من  اللّجنة المنظّمة برئاسة  المايسترو فادي يعقوب. ويعدّ هذا الانجاز فخرًا للبنان والجنوب، وللتراث الموسيقيّ العريق  في الوطن.

 

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