الحزب يرد على عملية الإغتيال في مجدل عنجر!
صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الل، اليوم الاحد، بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على عملية الإغتيال التي حصلت في مجدل عنجر، شنَّت المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:30) من بعد ظهر يوم الأحد 19-5-2024 هجوماً بمسيرة إنقضاضية على مقر قيادة سرية إستطلاع من كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين إحتياط (قوة نخبة) في مستعمرة المطلة وحققت إصابات مؤكدة وأوقعت عدداً من جنود الجيش الاسرائيلي بين قتيلٍ وجريح".