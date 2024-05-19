الحزب يرد على ‏عملية الإغتيال في مجدل عنجر!

صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الل، اليوم الاحد، بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏عملية الإغتيال التي حصلت في مجدل عنجر، شنَّت المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:30) من ‏بعد ظهر يوم الأحد 19-5-2024 هجوماً بمسيرة إنقضاضية على مقر قيادة سرية إستطلاع من ‏كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين إحتياط (قوة نخبة) في مستعمرة المطلة وحققت إصابات ‏مؤكدة وأوقعت عدداً من جنود الجيش الاسرائيلي بين قتيلٍ وجريح". ‏