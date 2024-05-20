إنتهاء قضية اليافطة في صيدا... رئيس البلدية: بدل الواحدة حطّوا 3.. إليكم التفاصيل

إنتهت قضية اليافطة التي رفعت عند مدخل صيدا الشمالي وأثارت ردود أفعال بعد إزالتها من قبل شرطة بلدية صيدا، حيث إلتقى اليوم الشبان الذين رفعوها برئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع لتوضيح ملابسات الموضوع.

اليافطة التي كُتب عليها: "من صيدا إلى كل مجاهد يمر من هنا بيّض الله وجهك وسدّد رميك وحماك

#خيارنا_مقاومة"، اثارت موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت الى استهداف شخصي لرئيس البلدية بعد ازالتها ومن ثم توضحت كل الامور.

وقد أكد د. بديع ان إزالة اليافطة تم لانها لا تحمل ترخيصاً ولم يتم تقديم طلب للبلدية برفعها.. وقال بديع خلال الاجتماع: طالما هذه اليافطة تحيّي المقاومين فتقدموا بطلب للبلدية برفع ثلاث يافطات بدل واحدة وانا موافق سلفاً..

وتابع: كل شخص له الحق برفع لافتة ولكن يجب ان يتقدم بطلب للبلدية، وتنظيم هذا الملف يجب ان يرحب به الجميع بدل الهجوم والتخوين.

واكد الشبان الذين رفعوا اليافطة ان الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثلهم وهم يقدّرون عمل رئيس البلدية ومبادرته الطيبة بالطلب منهم برفع ثلاث يافطات بدل واحدة تحيّي المقاومين وتدعم المقاومة.