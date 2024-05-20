وفاة رئيسي.. كيف ستؤثر على أسعار النفط؟

ذكر موقع "روسيا اليوم" أن الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة في روسيا إيغور يوشكوف قال إن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تُحدث بعض التقلبات في سوق النفط، مع بعض الارتفاع الطفيف في الأسعار.

وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي"، قال يوشكوف: "قد تكون هناك بعض التقلبات في سوق النفط، وربما يكون هناك ارتفاع طفيف بالأسعار في اللحظات الأولى، إلا أنني أعتقد أنه سيعود لاحقا، وبشكل عام لن نشهد ارتفاعا بشكل عام".

ووفقا له، فإن التصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار إذا اتضح أن "قوة ثالثة" متورطة في وفاة رئيسي. ومع ذلك، يعتقد يوشكوف أن هذا الخيار غير مرجح، ويرى أنه سيتم اعتبار الأمر "حادثا" ومن غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على سوق النفط.

وقد ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 0.05%، ويتم تداول العقود الآجلة تسليم يوليو بحوالي 84 دولارا للبرميل.