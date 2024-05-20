اليكم "موعد" مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني

قال مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية لمحافظة أذربیجان الشرقية، حسن حقیقیان، الإثنين، إنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، في مدينة تبريز، وفقًا لوكالة إرنا.

وتبريز هي خامس أكبر مدينة في إيران، والعاصمة الحالية لمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأعلنت إيران الحداد 5 أيام على رئيسي، الذي قتل في حادث تحطّم مروحية مع 8 آخرين، من بينهم وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، وذلك بعد 3 سنوات من وصول الرئيس المحافظ، الذي كان يعد أحد أبرز المرشحين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى السلطة.

وكلف خامنئي، النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، بتولي مهام الرئاسة، حسب وكالة فرانس برس.

وينص الدستور الإيراني على أن يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام الرئيس في حال الوفاة، على أن تُجرى انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما بعد الوفاة.

ونعت الحكومة الإيرانية رئيسي (63 عاما) بعيد العثور على المروحية التي كان على متنها، وتعرضت لحادث، الأحد، في منطقة جبلية في شمال غرب البلاد.

كما نعت الحكومة مسؤولين آخرين كانوا برفقة رئيس الجمهورية عند سقوط الطائرة في محافظة أذربيجان الشرقية، هم عبداللهيان، وإمام الجمعة في مدينة تبريز آية الله علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وأكدت الحكومة للشعب الايراني أنه "لن يكون هناك أدنى خلل أو مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد".

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني، صباح الإثنين، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة رئيسي وثمانية أشخاص آخرين كانوا في المروحية، مشيرا الى أن الجثث نقلت الى تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية.