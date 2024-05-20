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لبنان

قوى الأمن: توقيف شخصاً ينشط بترويج المخدّرات برفقة زوجته

صيدا اون لاين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنها "توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائيّة عن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة وسرقة درّاجات آليّة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت عناصر هذه المجموعة إلى تحديد هويّته، ويدعى: ي. ع. (مواليد عام 2004، لبناني)".

وكشفت المديرية، أنه "بتاريخ 11-5-2024 وفي محلة خلدة، نصبت له قوة من المجموعة الخاصة كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود على متن سيّارة نوع "هيونداي"، أثناء قيامه بترويج المخدّرات برفقة زوجته: س. س. (مواليد عام 2004، لبنانيّة) بتفتيشهما والسيّارة، تمّ ضبط كمية من المخدرات مُعدّة للترويج عبارة عن: 24 مظروفًا من مادة الكوكايين، 4 مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا، 5 مظاريف تحتوي على مادة حشيشة الكيف".

وأوضحت أنه "تبيّن من خلال التحقيقات تورط (ي. ع.) بجرائم ابتزاز، وباستماعه اعترف بما نسب إليه"، مؤكدةً أنهما "أودعا المراجع المختصة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء".

 

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