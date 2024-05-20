أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق والفضة عند أعلى مستوى في 11 عاما

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريبا، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2450.06 دولارا للأوقية خلال التداولات قبل أن يفقد بعض مكاسبه ويسجل 2440.53 دولارا وقت كتابة التقرير، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.03% إلى 2442.40 دولارا.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع المستثمرون الآن فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأميركية بحلول أيلول.

وظل مؤشر الدولار ضعيفا، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي المقرر أن يصدر الأربعاء القادم إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 31.93 دولارا بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما عند 32.50 دولارا.

وكتب محللون في "إيه إن زد" في مذكرة بان "رخص الفضة نسبيا مقارنة بالذهب وقوة العوامل الأساسية المرتبطة بها يزيدان اهتمام المستثمرين". وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1084.2 دولارا، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 أيار 2023. وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1011.64 دولارا.