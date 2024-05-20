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تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان..

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تلقى مواطنون في لبنان مؤخراً رسالة "مشبوهة" من رقمٍ مصدره إندونيسيا، وتنصّ على أن المُستلم حصل على مبلغٍ مالي بالدولار الأميركيّ.
وتبيّن من خلال تلك الرسالة أن هناك "حساباً" تم تخصيصه لصالح المُستلم، وقد أُرفقَ بعبارة "من فضلك لا تُخبر الآخرين".
وبحسب ما ظهر أيضاً، فإن الرقم الذي يقوم بترويج تلك الرسالة هو التالي: +62 895-3351-57482.
مصدرٌ معني بتكنولوجيا الإتصالات قال لـ"لبنان24" إن الكثير من الأرقام الوهمية تعمدُ إلى إرسال رسائل مشبوهة إلى المواطنين، فمنهم من يقع ضحيتها فيما البعض الآخر يتجاهلها ويقوم بحذفها، والخطوة الأخيرة هي الصحيحة.
وأشار إلى أنَّ بعض الرسائل يحملُ روابط مشبوهة، لذلك يجب عدم الإنجرار وراء أي إغراءات تأخذ طابعاً مالياً عبر تطبيق "واتسآب"، لأنَّ الهدف من ورائها هو اختراق الهاتف تقنياً والسيطرة عليه عن بُعد

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