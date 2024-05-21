تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران

أعلن التلفزيون الإيراني أن رؤساء فروع الحكم الثلاثة في إيران اتفقوا، الاثنين، على موعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، وذلك بعد أقل من يوم من تأكيد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غربي إيران.

وقال تلفزيون (برس) إنه تم الاتفاق على 28 حزيران موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، وذلك خلال اجتماع في مكتب الرئاسة في طهران.

وحضر اللقاء رئيس السلطة التنفيذية محمد مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.