مدارس صيدا 'البهاء والأفق ورفيق الحريري والقلعة' تحصد جوائز بطولة لبنان لمهارات 'مايكروسوفت' للعام 2024

حصدت مدينة صيدا جوائز بطولة لبنان لمهارات "مايكروسوفت" للعام 2024 بفوز 4 من مدارسها بمراكز أولى وثالثة .

فقد حلّت مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في المركز الأول عن فئتي " Power Pointو" Word" للمرحلة المتوسطة، وفازت مدارس: " الأفق الجديد – صيدا بالمركز الثالث عن فئة " Word " على كل المراحل، وثانوية رفيق الحريري – صيدا بالمركز الثالث عن فئة "Adobe " على كل المراحل ، وثانوية القلعة- صيدا بالمركز الثالث عن فئة Word للمرحلة الثانوية ".

شارك في البطولة التي نظمتها شركة " ITLS "، بالشراكة مع "مؤسسة مخزومي" وامتدت على مدى ثمانية أشهر، 2300 طالب من مختلف المدارس على صعيد لبنان ، حصل 1000 طالب منهم على اعتماد رسمي من "مايكروسوفت" ، وتأهل 100 طالب للبطولة الوطنية التي أقيمت في جامعة "NDU " -اللويزة.

وجاءت النتائج التي أحرزتها مدارس صيدا في البطولة على الشكل التالي:

* المركز الأول عن فئة" Power Point " للمرحلة المتوسطة: عبد الرحمن زيد من "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري".

* المركز الأول عن فئة" Word " للمرحلة المتوسطة أسامة حنينة من "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري".

* المركز الثالث عن فئة " Word" لكل المراحل: فاطمة حبّال من "مدرسة الأفق الجديد ".

* المركز الثالث عن فئة "Adobe " لكل المراحل: خليل خاسكية من "ثانوية رفيق الحريري ".

* المركز الثالث عن فئة "Word " للمرحلة الثانوية : عايدة شعبان من " ثانوية القلعة ".

واقيم الحفل الختامي للبطولة في حرم الجامعة بحضور حشد كبير من الطلاب المشاركين وأساتذتهم وأهاليهم حيث جرى اعلان أسماء الطلاب الفائزين من كافة المراحل وفي مختلف الفئات ، وشاركهم فرحتهم أمين عام نقابة المعلمين الدكتور أسامة الأرناؤوط مباركاً للجميع .

إشارة الى أن أصحاب المراكز الأولى على صعيد كل المراحل سيمثلون لبنان في بطولة العالم لمهارات "مايكروسوفت" والتي ستجري في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 27 الى 31 تموز 2024.