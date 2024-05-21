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إنفجار "بيتزا سيكريت" تابع... إليكم جديد التحقيقات!

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عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف بلال حلاوي, ختم اليوم الثلاثاء تحقيقاته في قضيّة حادث إنفجار قارورة الغار الذي وقع داخل مطعم "بيتزا سيكريت" في منطقة بشارة الخوري وأدّى إلى مقتل تسعة من العمال والموظفين, وأحال الملف الى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي في قرار قاضي التحقيق، ليصدر بعدها القرار الظني ويتمّ تحويل الملف إلى المحكمة المختصة.
وكان القاضي حلاوي قد استمع اليوم الثلاثاء, إلى كل من ممثّل شركة "نت غاز" بحضور وكيلته القانونية، وتركّزت التحقيقات على مسؤولية شركة الغاز وأصحاب المطعم حيث كان القاضي المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة قد ادعى على مستثمر المطعم وسام محمد مطر ومدير المطعم محمد حازم مهند اللبني وعلى شركة "نت غاز" ، وبناء على المعطيات التي تكوّنت لدى القاضي ختم التحقيق وأحاله إلى النيابة العامة لتبدي رأيها.

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