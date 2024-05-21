خبر مهم يتعلق بأسعار الدولار والعملات المشفرة.. هذه تفاصيله؟

واجه الدولار صعوبات في تحديد الاتجاه خلال تعاملات الثلاثاء، مع تمسك المتعاملين بآرائهم بشأن التوقيت المتوقع لتيسير السياسة النقدية الأميركية هذا العام.

وارتفعت العملات المشفرة، مدعومة بقفزة في سعر عملة إيثريوم وسط تزايد الترقب للموافقة الوشيكة على صناديق الاستثمار المتداولة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0860 دولار.

ويتوقع المستثمرون أن تقدم بيانات يوم الخميس الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن مؤشر الأجور ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المزيد من الدلائل حول دورة التيسير النقدي في منطقة اليورو.

ومع وجود القليل من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتوجيه تحركات العملة، يتحول تركيز المتعاملين إلى مجموعة من التعليقات لرؤساء بنوك

الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن أدلة حول توقعات أسعار الفائدة الأميركية ومتى يمكن أن تبدأ دورة التيسير النقدي.

وعلى صعيد البيانات، ينصب التركيز الآن على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، المقرر صدوره في 31 أيار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، قفزت إيثريوم 4.5 بالمئة إلى 3663.40 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من شهر عند 3720.80 دولار. وارتفع نحو 14 بالمئة في الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ تشرين الثاني 2022.

فيما اخترقت بيتكوين مستوى 70 ألف دولار وسجلت في أحدث معاملاتها ارتفاعا بنسبة اثنين بالمئة عند 71128 دولارا.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.13 بالمئة إلى 156.41، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في أكثر من 30 عاما عند حوالي 160.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6103 دولار أميركي، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6656 دولار أميركي.