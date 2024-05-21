حزب الله عرض مع وفد جمعية نبع الأوضاع الإجتماعية في صيدا والجوار

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا وفدا من جمعية نبع (عمل تنموي بلا حدود) برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ ياسر داوود بحضور عضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا د.أحمد دكور.

الوفد بداية قدم التبريكات لقيادة حزب الله بالشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا نصرة للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة كما توجهوا بالشكر والتقدير للحزب على جهوده وتقديماته الصحية والإجتماعية في صيدا والمخيمات في الاشهر الماضية.

كما استعرض المجتمعون أوضاع أهلنا الذين نزحوا قسرا بفعل العدوان الصهيوني المتواصل عليهم في القرى الجنوبية الصامدة حيث شكر ضاهر الجمعية وكوادرها على جهودها المميزة في اغاثة أهلنا كما تم البحث في العديد من الأمور التي يعاني منها الناس.

وتوجه المجتمعون بالتحية للشعب الفلسطيني الذي يسطر أروع ملحمة في الصمود والثبات بعد مضي ثمانية أشهر على العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والذي يلتف حول مقاومته رغم وحشية القتل والتدمير التي يمارسها هذا العدو كما توجهوا بالتحية للمقاومة الشريفة وقيادتها التي أذاقت العدو طعم الذل والهوان.