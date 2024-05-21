مواجهات الجنوب: مسيّرات "الحزب" تزداد فتكاً بالمواقع الإسرائيلية

يوم جديد من المواجهات في الجنوب بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. إذ استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الجبين، وتعرضت منطقة وطى الخيام لقصف اسرائيلي بالقذائف الفوسفورية. كما انفجرت مسيّرة صغيرة أطلقها الجيش الاسرائيلي نحو منزل في بلدة الناقورة كان استهدفه يوم أمس. في المقابل، أعلن حزب الله انه استهدف "نقطة تموضع واستقرار لجنود العدو في موقع رويسة القرن، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بصاروخ موجّه، وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها".

قصف ومواجهات

وأشار الحزب أيضاً إلى انه "بعد مراقبة تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في موقع الراهب، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط الموقع، وعند الساعة 2:30 من فجر يوم الثلاثاء 21-5-2024، استهدفها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وضرب تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية".‏

هذا، واستمر الجيش الإسرائيلي في إطلاق القنابل المضيئة من مساء أمس وحتى صباح اليوم، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، في القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية في قضاء صور والساحل البحري، وصولاً إلى مجرى نهر الليطاني.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة منتصف الليل، على أطراف بلدتي بيت ليف ورامية، ما أدى إلى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والأحراج. وأطلق الجيش الاسرائيلي القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

مسيّرات الحزب

من جهة أخرى أكّد موقع "القناة 12" الإسرائيلية أنه "برز في الفترة الأخيرة زيادة في استخدام الطائرات من دون طيار من جانب حزب الله"، مشددًا على أن "قدرة فتكه ارتفعت". وقال الموقع إنه "وفقًا لتحقيق نفذه مركز "علما" -المختص في أبحاث التحديات الأمنية التي تواجهها "إسرائيل" في الشمال- فقد وقعت خلال شهر (آذار 2024) أربع وعشرون حادثة دخول طائرات من دون طيار"، مردفًا: "في نيسان ارتفع العدد إلى 42 حادثة، وفي شهر أيار حوالى 20 حادثة".

ونقل الموقع عن المعنيين بمعهد "علما" قولهم إن "تزايد استخدام حزب الله للطائرات من دون طيار وكثافة هجماته يدل على صعوبة التعامل مع هذا النوع من الأسلحة"، وأضاف الموقع، نقلاً عن المعنيين: "هناك صعوبة أخرى تتعلق بالطريقة التي تطير بها الطائرة من دون طيار نحو الهدف"، كذلك، فإن من بين "إحدى إمكانيات الطيران هي تزويدها بالهدف ومسار الرحلة مسبقًا، حيث تتم الرحلة نحو الهدف بشكل مستقل معتمدة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)".

من جهته، قال مدير الأبحاث في معهد "علما" طال باري لموقع "القناة 12" إن "حزب الله يستغل المعركة الحالية لمعرفة قدرات الجيش الإسرائيلي، الهجومية والدفاعية، وكذلك لمعرفة قدراته، مقارنة بقدرات الجيش الإسرائيلي".