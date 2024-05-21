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قوى الأمن عممت أوصاف جثّة رجل مُسنّ مجهول الهويّة قضى بطريقة طبيعية في داخل منزله في صبرا

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "بتاريخ 14/05/2024، وفي محلة صبرا- الحيّ الغربي، وعلى مقربة من مستوصف الإمداد بمحاذاة المدينة الرياضيّة، عثر على جثة لرجل مُسنّ قضى بطريقة طبيعيّة في داخل منزله الكائن في المحلّة المذكورة، وهو في العقد الثامن من العمر تقريبًا، ضعيف البنية، حنطي البشرة، أصلع الرّأس، ذو ذقن بيضاء كثيفة. علمًا أنه تم وضع الجثّة في برّاد مستشفى بعبدا الحكومي".

وطلبت المديريّة من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 858473-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

 

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