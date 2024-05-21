بعد قرار كروس المُفاجئ... رسالة من رونالدو

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، على توجيه رسالة لزميله السابق الألماني توني كروس، نجم فريق ريال مدريد، الذي أعلن اعتزاله عقب "يورو 2024".

وعلّق رونالدو، عبر حسابه على "إنستغرام"، على بيان الاعتزال الخاص بكروس، قائلا: "شكرا على كل شيء يا توني! يا له من شرف أنني زاملتك في الملعب.. كل التوفيق لك في المستقبل!".

ولعب رونالدو إلى جانب توني كروس في فريق ريال مدريد من عام 2014 وحتى رحيل "صاروخ ماديرا" إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.