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صيدا

صيدا تحتضن بطولة "Fight Night 3 - Sparta Warriors"

صيدا اون لاين

شهدت مدينة صيدا حدث رياضي مميز (سبارتا وريورز - فايت نايت 3) الذي نظمه Baba Bros رجل الأعمال الحاج محمد البابا  وSparta Club ، وبإشراف الاتحاد اللبناني للمواي تاي.

الحدث الذي أقيم في عاصمة الجنوب صيدا – خان الإفرنج – صيدا القديمة حضره النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، والدكتور عبد القادر البساط ممثلاً النائب الدكتور أسامة سعد، والسيد باسل حسنية ممثلاً النائب فيصل الصايغ، ورئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع،  ورئيس الاتحاد اللبناني للمواي التاي ونائب رئيس اللجنة الاولمبية غراند ماستر سامي قبلاوي،  ورئيس الشبكة الرياضية في بلدية صيدا الحاج حسن الشماس، والمنسق العام لتيارالمستقبل الأستاذ مازن حشيشو، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية الدكتور بسام حمود، والسيد مصطفى الإبريق ممثلاً جمعية تجار صيدا، وعضو المكتب السياسي للجماعة الاسلامية السيد محمد حسنى، والحاج فادي الكيلاني ممثلاً اتحاد رجال الأعمال والتطوير ارادة،  والدكتور أسامة الارناؤوط، وحشد من الفاعليات الأمنية والرياضية والاجتماعية، ورجال الأعمال ومخاتير صيدا والجوار، ورؤساء أندية رياضية، ورياضيون قدامى، وحشد جماهيري كبير من صيدا والجوار.

افتتح البطولة البطل والممثل مصطفى السقا. وتضمنت البطولة كلمات لكل من الغراند ماستر  سامي قبلاوي، ورجل الأعمال الحاج محمد البابا ، حيث نوها بضرورة دعم الرياضة لما لها من أهمية في بناء شباب متماسك ومجتمع رياضي صحي.. ودعوا أبطال صيدا وانطلاقاً من تجربتهم وتاريخهم الرياضة حث أبنائهم وزرع الطموح الرياضي بهم، مؤكدين أن كل الرياضيين في صيدا عائلة واحدة. وأكدوا أن احتضان صيدا لهذا الحدث الرياضي هو نقطة انطلاق لإطلاق مشروع رياضي تنموي يهدف إلى تعزيز دور الشباب وأهمية الرياضية في بناء المجتمع.

ووجهوا التحية إلى مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة على إقامة هذا الحدث الرياضي في خان الإفرنج..

تلا الكلمات انطلاقة المباريات التي بلغ عددها 31 مباراة. ومباراة واحدة رئيسية على اللقلب، حيث فاز فيها صلاح عكرة من (نادي سبارتا) .

وشهدت المباريات تنوع المشاركين من حيث الفئات العمرية بين صغار وكبار .. كما كان بارزاً مشاركة العنصر النسائي في هذه البطولة.

قاد المباريات طاقم الاتحاد التحكيمي بإشراف رئيس لجنة الحكام، الحكم الدولي ماستر حسن القعسماني،  وأشرف عليها إدارياً رئيس لجنة الجنوب الأستاذ كريم الزين.

بعد المباريات،  قام الحاج محمد البابا والمدرب البطل الدولي  محمود رضوان بتكريم العديد من رجال الأعمال الداعمين لهذا الحدث.

وفي الختام، وجهت كلمة شكر للأجهزة الأمنية على مواكبتها البطولة، وللجنة شباب صيدا القديمة، وطاقم العمل لمواكبتهم الحدث من بدايته حتى نهايته، و إظهار الصورة المشرفة لهذه المدينة الشعبية الحاضنة للأبطال.

كما وجه المنظمون تحية خاصة إلى الصليب الأحمر اللبناني لمواكبتهم البطولة في إطار السلامة العامة.

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