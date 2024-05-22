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تهديدٌ اسرائيلي "خطير" لضرب الحزب!

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نقلت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء عن قائد سلاح الجو الاسرائيلي: "سنوسع ونكثف الهجوم على حزب الله بقوة نارية هائلة إذا لزم الأمر".
"قادرون على تنفيذ ضربة جوية هائلة ضد حزب الله في لبنان".
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعا رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إلى إصدار إنذار لـحزب الله لوقف إطلاق النار على الحدود الشمالية، وإلا فإن الجيش الإسرائيلي سوف يغزو لبنان، بحسب قوله.
وقال سموتريتش: "إذا استمر حزب الله في إطلاق النار بعد هذا الإنذار، فإنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي شن هجوم دفاعي في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك دخول بري واستيلاء عسكري إسرائيلي على جنوب لبنان"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأدلى سموتريتش، بهذا التصريح في اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" الذي عقد في الشمال الإسرائيلي، حيث دعا نتنياهو، إلى وضع سياسة أمنية طويلة المدى، من شأنها أن "تجلب الأمن والنصر على المدى الطويل لإسرائيل"، بحسب قوله.

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