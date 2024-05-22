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عن طريق الخطأ… مغني راب ينهي حياته في بث مباشر!

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لقي مغني راب في ولاية فيرجينيا الأميركية مصرعه وهو يصور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خرجت رصاصة من مسدس كان يحمله وأصابت رأسه.
وقال رجال الشرطة إن مغني الراب الشاب يبلغ من العمر 17 عاما، وقد توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في منطقة الرأس.
ولم تؤكد الشرطة هوية الشاب، لكن لقطات منفصلة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مغني الراب رايلو هانشو، وهو يغني أمام الكاميرا في بث مباشر ويحمل مسدسا مزودا بمنظار ليزر، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
ووفق التحقيقات فإن المغني الشاب أطلق رصاصة برأسه عن طريق الخطأ على ما يبدو أثناء تصوير فيديو، الأمر الذي تسببه بموته على الفور.

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عن طريق الخطأ… مغني راب ينهي حياته في بث مباشر!

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