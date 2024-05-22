صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

رائحة كريهة تثير البلبلة... و"صدمة" بعد إقتحام الشقة!

صيدا اون لاين

حادثة مأساوية هزّت منطقة أبي سمراء اليوم الأربعاء, إذ عثر على مواطن في العقد الخامس من العمر جثّة هامدة داخل منزله.
وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "المدعو (ع.م) وهو في العقد الخامس من عمره, وجد جثّة هامدة داخل منزله في منطقة أبي سمراء بالقرب من مستديرة الشفا, وذلك بعد عدّة أيام على وفاته".
ووفق المعلومات, "انتشرت رائحة كريهة داخل المبنى, الأمر الذي دفع بالسكان إلى إبلاغ القوى الأمنية بذلك, لا سيّما أنها كانت تفوح من الطبقة الثانية من المبنى, حيث حضرت فرق الإنقاذ في جهاز الطوارئ والإغاثة, وتسلّقوا الحائط الخارجي ودخلوا عبر النافذة إلى الشقة".
ورجّحت المعلومات, أن "تكون الوفاة طبيعية, لكن من دون أن تجزم ذلك, بانتظار تقرير الطبيب الشرعي الذي حضر وكشف على الجثة".
وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الوفاة.

اقرأ أيضا

بالفيديو والصور: إنجاز باهر لثانوية القلعة - صيدا بفوزها بالمركز الأول في مسابقة زكي ناصيف للموسيقى العربية

وزارة الصناعة حدّدت سعر طن الترابة السوداء... كم بلغ؟

عن طريق الخطأ… مغني راب ينهي حياته في بث مباشر!

الكتل الدافئة تنكفئ عن لبنان بدءا من الجمعة...إليكم تفاصيل الطقس

شجار على خلفيّة ممارسة الجنس يتحوّل إلى جريمة... قوى الأمن تكشف ملابساتها

لبنان بين تحديين.. اللائحة الرمادية ودعاوى حملة اليوروبوندز

تم نسخ الرابط