رائحة كريهة تثير البلبلة... و"صدمة" بعد إقتحام الشقة!

حادثة مأساوية هزّت منطقة أبي سمراء اليوم الأربعاء, إذ عثر على مواطن في العقد الخامس من العمر جثّة هامدة داخل منزله.

وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "المدعو (ع.م) وهو في العقد الخامس من عمره, وجد جثّة هامدة داخل منزله في منطقة أبي سمراء بالقرب من مستديرة الشفا, وذلك بعد عدّة أيام على وفاته".

ووفق المعلومات, "انتشرت رائحة كريهة داخل المبنى, الأمر الذي دفع بالسكان إلى إبلاغ القوى الأمنية بذلك, لا سيّما أنها كانت تفوح من الطبقة الثانية من المبنى, حيث حضرت فرق الإنقاذ في جهاز الطوارئ والإغاثة, وتسلّقوا الحائط الخارجي ودخلوا عبر النافذة إلى الشقة".

ورجّحت المعلومات, أن "تكون الوفاة طبيعية, لكن من دون أن تجزم ذلك, بانتظار تقرير الطبيب الشرعي الذي حضر وكشف على الجثة".

وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الوفاة.