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وزير العدل: لم نتراجع

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رد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري على ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية عن تراجعه عن عدم حضور جلسات الإدارة والعدل ، واوضح في بيان انه "حفاظاً على العلاقات الدستورية التي تحكم وجوب التعاطي  بين السلطين القضائية والتشريعية تم التوافق أن تُفتَتَح الجلسة الأولى التي سيحضر فيها ممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء برئاسة جورج عدوان على أن يتحدث الأخير في الجلسة عن ضرورة حسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وعلى الحفاظ على مكانة القضاء وهيبته وعلى عدم التعرض للقضاة خلال جلسات اللجان . وهذا ما حصل فعلياً في بداية الجلسة ، وبالتالي لم يكن تراجعاً".

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