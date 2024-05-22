"كسر" قلوب الجميع.. ما سبب اعتزال توني كروس؟

فاجأ توني كروس الجماهير، عندما أعلن يوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية، بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، والتي من المقرر إقامتها في بلاده خلال وقت لاحق من هذا العام، حيث كانت التقارير تشير إلى أن كروس في طريقه إلى تجديد عقده مع "ريال مدريد" لمدة موسم آخر، بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها مؤخرًا، إلا أنه قرّر تعليق حذائه بشكل مفاجئ، في إعلان "صادم" لكثيرين.

وكان "ريال مدريد" قد عرض على كروس أن يُجدّد عقده لمدة عام آخر، وقيل أن توني استقرّ على قبول العرض والاستمرار في "سانتياغو برنابيو" حتى صيف 2025، قبل أن يُفاجئ الجميع بنهاية القصة!

ما سبب اعتزال كروس؟

بحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن "كروس وافق قبل أسابيع على التجديد لريال مدريد لمدة عام آخر، لكنه أعاد النظر لأسباب رياضية وعائلية بحتة"، مؤكدة أن "قراره ذلك له علاقة بالأسرة وليس بالمال، حيث وضع كروس دائمًا المجد قبل المال، وأظهر ذلك من خلال رفض العروض الاقتصادية المهمة في السنوات الأخيرة".

ووفقًا للبيان الذي نشره توني كروس، فإن اعتزاله كرة القدم يأتي بناء على رغبته في إنهاء مسيرته وهو في قمة مستواه، ولعلّ الأرقام تؤكد أن اللاعب الألماني يعيش بالفعل موسمًا خاصًا، إذ شارك في 46 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 9 آخرين.

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كما أكد أن "ريال مدريد" سيبقى في قلبه إلى الأبد وهو ناديه المفضل دائمًا، ولكنه رأى أن هذه هي اللحظة المناسبة لإنهاء مسيرته حتى يتذكره الجميع بالمستوى المتألق الذي قدّمه والذي بسببه حاول النادي استمراره لأطول فترة ممكنة.

إعلانه "دمّر" الجميع!

ولم يتسبب إعلان كروس هذا، في "كسر" قلوب "المدريديستا" فقط، اذ ساهم أيضًا في "تدمير" غرفة ملابس "ريال مدريد"، حيث عمّ الحزن وانتشر بين جميع اللاعبين، بسبب الشعبية الهائلة التي يتمتع بها اللاعب بصفوف الفريق.

واعتزال توني كروس، جاء بعد حصده مع الفريق "الملكي" 22 لقبًا في 463 مباراة خاضها بقميص "الميرينغي" على مدار 10 مواسم، ليحقق دوري الأبطال أربع مرات، ومونديال الأندية خمس مرات، وكأس السوبر الأوروبي أربع مرات، والدوري الإسباني أربع مرات، وكأس ملك إسبانيا أربع مرات، وكأس السوبر الإسباني أربع مرات. كما أنه خامس لاعب أجنبي الأكثر خوضًا للمباريات مع الفريق المدريدي.

كروس يفاجئ ريال مدريد

وسيخوض كروس آخر مبارياته مع "ريال مدريد" أمام "بوروسيا دورتموند" في نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تنتهي مسيرته بالكامل، مع انتهاء مشوار ألمانيا في يورو 2024. ومن المقرّر أن يقوم النادي بعمل وداع رسمي لكروس يوم السبت المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك عن طريق برنامج خاص لتكريمه على رحلته الطويلة التي بدأت في 2014، عند انضمامه قادمًا من "بايرن ميونخ.