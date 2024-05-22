البزري يلتقي وفد القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان

إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي علي حجازي يُرافقه الأمين العام المساعد الدكتور سعيد عكرة وعضو القيادة المركزية أحمد عاصي وأمين فرع الجنوب علي حميدان وعضو قيادة فرع الجنوب صلاح صفدية بحضور السيد ماجد حمتو، تناول البحث خلال اللقاء المستجدات على الساحتين الوطنية والقومية وضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وهذا يتطلب تلاقيا لبنانياً داخلياً بالدرجة الأولى، وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة على جنوب لبنان، كما تطرق البحث إلى الواقع السياسي الداخلي والعديد من القضايا التي تهم المواطنين اللبنانيين وعلى رأسها موضوع الوجود السوري وضرورة إيجاد حل وطني وإنساني لهذا الملف يُجمع عليه اللبنانيون.