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توقيف 11 مواطنًا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 22 /5 /2024 ، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة شاتيلا – بيروت وأوقفت 7 مواطنين: (ع.س.)، (ن.غ.)، (ع.ج.)، (م.ح.)، (خ.ح.)، (ع.ح.)، (ا.ت.)، لإقدامهم على ترويج المخدرات وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها.

كما أوقفت وحدات من الجيش 4 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنَين (ح.م.) و(ع.ب.) في بلدة رأس بعلبك لمحاولتهما تهريب سوريين إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

- توقيف المواطن (م.س.) في منطقة زقاق البلاط – بيروت لقيامه بأعمال سرقة.

- توقيف المواطن (ج.ا.) عند حاجز المدفون لحيازته مسدسًا حربيًّا غير مرخص.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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