دولة عربيّة في المقدمة.. 10 بلدان تضمّ أكبر نسبة مالكين للعملات المشفرة

تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول لناحية أعلى معدلات ملكية للعملات المشفرة على مستوى العالم، وفق إحصائيات "بوابة دفع العملات المشفرة" Triple-A، اعتباراً من عام 2023

وفي ما يلي قائمة بــ10 دول ذات أعلى معدلات ملكية من العملات المشفرة.

1- الإمارات:

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 30.4%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 3 ملايين

2- فيتنام:

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 21.2%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 21 مليوناً

3- الولايات المتحدة:

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 15.6%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 53 مليوناً

4- إيران:

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 13.5%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 12 مليوناً

5- الفليبين:

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 13.4%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 16 مليوناً

6- البرازيل:

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 12%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 26 مليوناً

7- السعودية:

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 11.4%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 4 ملايين

8- سنغافورة:

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 11.1%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 665 ألفاً

9- أوكرانيا:

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 10.6%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 4 ملايين

10- فنزويلا

- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 10.3%

- عدد مالكي العملات المشفرة: 3 ملايين