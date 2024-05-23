صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

إقتصاد وأعمال

دولة عربيّة في المقدمة.. 10 بلدان تضمّ أكبر نسبة مالكين للعملات المشفرة

صيدا اون لاين

تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول لناحية أعلى معدلات ملكية للعملات المشفرة على مستوى العالم، وفق إحصائيات "بوابة دفع العملات المشفرة" Triple-A، اعتباراً من عام 2023
وفي ما يلي قائمة بــ10 دول ذات أعلى معدلات ملكية من العملات المشفرة. 
1- الإمارات:
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 30.4%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 3 ملايين
2- فيتنام:
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 21.2%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 21 مليوناً
3- الولايات المتحدة:
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 15.6%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 53 مليوناً
4- إيران: 
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 13.5%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 12 مليوناً
5- الفليبين: 
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 13.4%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 16 مليوناً
6- البرازيل:
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 12%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 26 مليوناً
7- السعودية: 
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 11.4%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 4 ملايين
8- سنغافورة:
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 11.1%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 665 ألفاً
9- أوكرانيا: 
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 10.6%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 4 ملايين
10- فنزويلا
- نسبة السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة: 10.3%
- عدد مالكي العملات المشفرة: 3 ملايين

اقرأ أيضا

مدارس صيدا 'البهاء والأفق ورفيق الحريري والقلعة' تحصد جوائز بطولة لبنان لمهارات 'مايكروسوفت' للعام 2024

خطة أمنيّة لجمع الضرائب.. رسوم "الموتوسيكل" بدءاً من 200 دولار و12 مليوناً بينما قيمة الوصل الرسمي 4 ملايين فقط!

بيانٌ من "هيئة إدارة السير".. هذا ما جاء فيه

بالفيديو والصور: إنجاز باهر لثانوية القلعة - صيدا بفوزها بالمركز الأول في مسابقة زكي ناصيف للموسيقى العربية

صدّقوا أو لا تصدّقوا... منخفض جوي في طريقه إلينا

إرتفاع سعر ربطة الخبز

تم نسخ الرابط