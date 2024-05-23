ردًا على إغتيال أستاذ الفيزياء... "الحزب" يستهدف قاعدة إيليت

صدر عن المقاومة الإسلامية بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الإغتيال الذي قامَ به الجيش الاسرائيلي في كفردجّال قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانت قد استهدفت مسيّرة اسرائيلية قرابة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس، بصاروخ موجه سيارة على طريق كفردجال - النبطية قرب محطة توتال، قبالة "مجمع مدرار الخيري"، ما أدى الى احتراقها.