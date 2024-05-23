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صيدا

المفتي سوسان يستقبل العميد فادي قرانوح والمقدم ايلي وهبي وأمين السجل العقاري في صيدا باسم حسن

صيدا اون لاين

استقبل مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه بدار الإفتاء في المدينة المدير الإقليمي لأمن الدولة في الجنوب العميد فادي قرانوح ورئيس مكتب صيدا المقدم ايلي وهبي ، وأمين السجل العقاري في صيدا الأستاذ باسم حسن في زيارة تواصل، بحضور السيد جهاد الجردلي وعضو مجلس أوقاف صيدا المهندس مازن صباغ ، حيث كانت مناسبة للتداول بالأوضاع العامة. 
وتطرق البحث الى قضايا حياتية على صعيد مدينة صيدا والجوار ، حيث اكد المفتي سوسان خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الاستقرار وعلى السلامة العامة البيئية والصحية وعلى انتظام عمل المؤسسات في خدمة المواطنين .

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