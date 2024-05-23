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رياضة

لاعب "شاب" ينضمّ إلى أسطورتي ريال مدريد

صيدا اون لاين

وضع النيجيري أديمولا لوكمان اسمه إلى جانب 3 أساطير كروية حظيت بتسجيل 3 أهداف أو أكثر في نهائيات بطولات الأندية الأوروبية منذ تأسيسها.
وقاد لوكمان فريقه أتالانتا الإيطالي إلى التتويج بالبطولة الثانية في تاريخية والقارية الأولى للفريق الأزرق والأسود، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء في مرمى ليفركوزن الألماني.
وسبق للأسطورة المجري فيرينك بوشكاش أسطورة ريال مدريد تسجيل رباعية في نهائي نسخة 1959 - 1960 لبطولة كأس أوروبا للأندية، دوري أبطال أوروبا حاليا، أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني حينها أحرز زميله الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو ثلاثية في لقاء انتهى بنتيجة 7 - 2.
وعاد بوشكاش وأحرز ثلاثية في نهائي 1961 – 1962 أمام بنفيكا البرتغالي إلا أن اللقاء انتهى بنتيجة 5 - 3 للفريق الأحمر.
ووضع بييرينو براتي مهاجم إي سي ميلان الإيطالي اسمه مع مسجلي الثلاثيات في نهائيات بطولات الأندية الأوروبية عندما أحرز 3 أهداف في مرمى أياكس الهولندي لينهي اللقاء 4 - 1 في نسخة 1986 - 1969.

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