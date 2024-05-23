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لبنان

تسطير 4 محاضر ضبط في صيدا والعباسية بحق مخالفين

صيدا اون لاين

سطر مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب خلال جولتهم في  مناطق العباسية قضاء صور و الغازية وصيدا أربعة محاضر ضبط وحجز مواد منتهية الصلاحية، كما تم سحب ثلاث عينات .

وصنفت  المخالفات على الشكل التالي: معمل للكاتو في صيدا لا يستوفي الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء وضبط كمية من المواد الاولية المنتهية الصلاحية ، اضافة إلى مستودع للمواد الغذائية والسكاكر في المدينة  ضبط بداخله "شوالات "لوز وملح منتهية الصلاحية ، وملحمتين  في العباسية الاولى غير مستوفية لشروط النظافة، والثانية  تبيع لحوما برازيلية مبردة على انها طازجة .

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