رئيس "المقاصد" - صيدا الأستاذ محمد فايز البزري يتلقى اتصالات مهنئة بالسلامة بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

خضع رئيس جمعية المقاصد الإسلامية الخيرية في صيدا الأستاذ محمد فايز البزري اليوم الخميس لعملية جراحية في عينه (ماء زرقاء) أجراها البروفيسور الدكتور جورج شوفان في مركز شرفان التخصصي للعيون. وقد تكللت بالنجاح.

بعد العملية الجراحية، توجه الأستاذ البزري إلى الطبيب الجراح والفريق الطبي وإدارة المستشفى بالشكر على الاهتمام والرعاية والعناية.

كما تلقى الأستاذ البزري اتصالات مهنّئة بالسلامة من العديد من الشخصيات والفعاليات الصيداوية والمقاصديّة.

الحمدلله على السلامة أبو صلاح.