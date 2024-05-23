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رئيس "المقاصد" - صيدا الأستاذ محمد فايز البزري يتلقى اتصالات مهنئة بالسلامة بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة براً وجواً... غالانت: سنعزز قواتنا في رفح توقيف مدير مدرسة واستاذ وموظف امن بتهمة تحرش في كفرشيما! المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية تمكنت من قتل مسؤول تصنيع المعدات القتالية في الحزب "الجديد": قطر ستستقبل أواخر الاسبوع المقبل وفداً نيابيا قواتيا لحثِّهِ على التلاقي مع باقي الجهات السياسية جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها

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رئيس "المقاصد" - صيدا الأستاذ محمد فايز البزري يتلقى اتصالات مهنئة بالسلامة بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

صيدا اون لاين

خضع رئيس جمعية المقاصد الإسلامية الخيرية في صيدا الأستاذ محمد فايز البزري اليوم الخميس لعملية جراحية في عينه (ماء زرقاء) أجراها البروفيسور الدكتور جورج شوفان في مركز شرفان التخصصي للعيون. وقد تكللت بالنجاح.

بعد العملية الجراحية، توجه الأستاذ البزري إلى الطبيب الجراح والفريق الطبي وإدارة المستشفى بالشكر على الاهتمام والرعاية والعناية.

كما تلقى الأستاذ البزري اتصالات مهنّئة بالسلامة من العديد من الشخصيات والفعاليات الصيداوية والمقاصديّة.

الحمدلله على السلامة أبو صلاح.

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